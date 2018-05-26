Украинский интерес. Россия активизировалась на юге, черная метка для Кремля и президентская храбрость

Россия взяла курс на усиление агрессивных намерений в отношении Украины. На оккупированный Донбасс перебрасываются военная техника, боеприпасы и горючее, там активизировались артиллерийские обстрелы со стороны боевиков. В Крыму арестованы крымские татары Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов, жестоко избит делегат Курултая Асан Эгиз. На оккупированном полуострове российские спецслужбы фактически устанавливают жесткий полицейский режим, исключающий любые проявления недовольства. В акватории Азовского моря российские пограничники задерживают идущие в украинские порты корабли, демонстрируя свое право диктовать условия мореходства в водоеме, который сегодня является внутренним морем России и Украины.

Подобные агрессивные действия логически корреспондируются с заявлением Владимира Путина, фактически назвавшего продолжающего голодовку в колонии Лабытнанги Олега Сенцова террористом. Российский президент привычно попытался переложить ответственность с больной головы на здоровую, поинтересовавшись у французского журналиста, почему тот беспокоится о судьбе Сенцова, а не о задержанном в Киеве Кирилле Вышинском. Хозяина Кремля неплохо научили уходить от ответов на неприятные вопросы, но развитие событий уменьшает его пространство для маневров.

Совместная следственная группа, расследующая обстоятельства гибели рейса МН17, обнародовала выводы о том, что «Боинг-777» в июле 2014 года был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», приписанного к 53-й бригаде Вооруженных Сил РФ. Этот факт подтолкнул правительства Австралии и Нидерландов к тому, чтобы обвинить Россию в крушении рейса МН17 и потребовать выплаты компенсации родственникам погибших. Путин заявил о недоверии к результатам расследования по причине отсутствия в ССГ представителей России, словно забыв, что катастрофа произошла в украинском небе, а на борту сбитого лайнера не было российских граждан.

Борьба за сооружение NordStream-2 остается важным элементом гибридного противостояния на Европейском континенте. Премьер-министр Владимир Гройсман в Брюсселе попытался убедить президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера и главу Европейского Совета Дональда Туска в надежности украинской ГТС и целесообразности сохранения за Украиной статуса транзитера. Вице-президент ЕК Марош Шефчович призывает возобновить трехсторонние переговоры о транзите «голубого золота» между ЕС, Украиной и Россией. Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что проект NordStream-2 экономически не обоснован и не создает новых возможностей для Европейского Союза, а Украину ставит в более уязвимое положение.

США на уходящей неделе напомнили мировому сообществу, что остаются лидерами планеты: Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, видимо, решив не баловать северокорейского лидера возможными авансами даже после уничтожения в КНДР полигона для ядерных испытаний. Эммануэль Макрон во время посещения Петербурга не стал публично поднимать чувствительные проблемы в отношениях ЕС и России, чем не преминул воспользоваться в своих интересах Владимир Путин, использовавший присутствие французского коллеги для трансляции выгодных себе месседжей. Вкупе с формированием в Италии правительства партиями «Лига» и «Движение 5 звезд», в открытую говорящими о необходимости снятия санкций с России, поведение Макрона может подстегнуть Кремль к более активным действиям.

После очередного утверждения Виктора Орбана на посту премьер-министра Венгрии официальный Будапешт обратился в НАТО с призывом изменить политику Альянса в отношении Украины. При этом подчиненные Орбана уверены, что изменение статьи 7 украинского закона «Об образовании» вполне способно сменить гнев на милость. К счастью, в НАТО весьма скептически относятся к инициативам Венгрии. Кстати, посетивший Киев еврокомиссар Йоханнес Хан отметил, что не видит рисков остановки безвизового режима с ЕС для Украины.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым иностранным лидером, которая побывала на Донбассе с 2014 года. Лидер балтийской страны продемонстрировала, что в современном мире важен не объем полномочий, а политическая воля и готовность из первых уст получить информацию о происходящем в районе самого крупного конфликта в Европе за 20 последних лет.

Евгений Магда, Институт мировой политики