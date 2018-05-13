Турчинов заехал Клюеву, Клюев исцарапал Волынца, Бокий грозил Юле сорвать приделанную косу

На улице звучали бравурные мелодии неосоветского песенного жанра. Слова были приблизительно такие: «Россия, Беларусь, Молдова - тоже Родина моя».

Что и говорить, организаторы шоу постарались обставить событие и состряпать соответствующий песенный эпос под создание реваншистской коалиции. Минут за десять до заседания манифестанты проводили в Раду «народного премьера». Все было чинно. К слову, задумку с проводами “почти премьера” “регионалы” едва ли не под копирку списали с событий Помаранчевой революции.

Впрочем, многое из событий прошлых лет повторяется, хотя и не с таким размахом. Вот, скажем, драка, вспыхнувшая в первые же минуты после открытия сессии. Александр Турчинов (БЮТ) влепил, страшно сказать, по одному из самых дорогостоящих лиц Украины – по лицу Андрея Клюева (Партия регионов). Буквально через пятнадцать минут в кулуарах другой «бютовец» Михаил Волынец демонстрировал расцарапанный локоть и говорил: «Видите, это меня Клюев поцарапал».

Невольно вспоминается, как в прошлом парламенте Григорий Суркис указывал на свой, дорогой, слегка примятый туфель – мол, Юлия Тимошенко сотворила над ним «членовредительство».

Постепенно среди депутатов нынешнего созыва вырабатываются правила борьбы для экстремальных ситуаций в сессионном зале. Вот, например, младший Янукович уже через полчаса после начала заседания снял галстук. Ему, видать, объяснили, что галстук в такой ситуации - аксессуар совершенно ненужный.

Александр Мороз, открыл сессию и объявил о распаде старой и создании антикризисной коалиции. Партия регионов показала неслабую организованность, закрыв своими широкими плечами подходы к дорого обошедшемуся им Морозу, однако БЮТ с «Нашей Украиной» тоже проявили изобретательность. Они пустили в ход мегафоны со встроенными сиренами. Стоило Морозу открыть рот, как раздавался такой вой, что уши глохли.

Олег Белорус рассказывал о сценариях переизбрания спикера. Юрий Ключковский объявил, что НУ сегодня обратится в Административный суд с исковым заявлением о незаконных действиях Председателя Верховной Рады Украины Александра Мороза относительно прекращения деятельности коалиции демократических сил и объявления о создании антикризисной коалиции (по Конституции, член коалиции должен уведомить о своем выходе партнеров за 10 дней, и только после этого ее можно расформировать).

Возле трибуны - скопления народных депутатов БЮТ, это у них такое предупредительное мероприятие, чтобы новая как бы коалиция не начала избирать руководство Верховной Рады. Члены фракции КПУ и Партия регионов читали. Интересно, что у одного из них заметила заголовок передовицы «Спикер как третья древнейшая». В кулуарах продолжают состязаться в остроумии на предмет спикерства Мороза.

Кто-то из социалистов продолжает убеждать, что денег за спикерство патрона они не брали. Роман Бессмертный на брифинге, Давид Жвания в кулуарах спокойно говорят, что стране будет трудно, но, скорее всего, придется провести досрочные выборы. В общем то, что в парламенте многие не желают премьером Януковича, витало в воздухе.

А вот и Юля Тимошенко показалась. В окружении Богдана Губского и Андрея Шкиля. Иван Бокий (СПУ) не дает сказать ей слова. Он обиженно, совершенно по-детски, не стесняясь телекамер, показывает свой запачканный пиджак, жалуется, что это ее фракция облила его, и грозит сорвать ей «приделанную косу». Юлия Владимировна снисходительно слушает, Губский приготовился к обороне. Наконец, Бокий убегает… Он сегодня рядом с антигероем, и ему никто не сочувствует…

Маша Мищенко