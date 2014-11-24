В МВД Беларуси готовы отбирать у посетителей концертов и белорусские флаги

Об этом сообщает МИД страны в ответ на запрос представителя украинского МИД Евгения Перебыйниса в Твиттер.

"Коллеги, это нормально? Неужели украинский флаг запрещен в Беларуси?", - написал Перебыйнис в Твиттере 23 ноября.

"По данным МВД, когда на концерте аншлаг, то же было бы и с нашим флагом, чтобы не мешал зрителям. Любят у нас Океан Эльзы", - ответили белорусские дипломаты.

О флагах других стран в разговоре речь не шла.

Во время концерта Океана Ельзи в Минске 22 ноября милиция отбирала у зрителей украинскую символику как на входе, так и непосредственно во время концерта.