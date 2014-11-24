В МВД Беларуси готовы отбирать у посетителей концертов и белорусские флаги

14:22, 24 ноября 2014
Политика
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Белорусская милиция может отбирать у зрителей концертов не только украинские, но и белорусские флаги.

В МВД Белоруссии говорят, что со своим флагом обращались бы так же

Об этом сообщает МИД страны в ответ на запрос представителя украинского МИД Евгения Перебыйниса в Твиттер.

"Коллеги, это нормально? Неужели украинский флаг запрещен в Беларуси?", - написал Перебыйнис в Твиттере 23 ноября.

"По данным МВД, когда на концерте аншлаг, то же было бы и с нашим флагом, чтобы не мешал зрителям. Любят у нас Океан Эльзы", - ответили белорусские дипломаты.

О флагах других стран в разговоре речь не шла.

Во время концерта Океана Ельзи в Минске 22 ноября милиция отбирала у зрителей украинскую символику как на входе, так и непосредственно во время концерта.

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