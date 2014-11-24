Под Артемовском военные отразили нападение на блокпост, который обстреливался 4 часа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, на Дебальцевском направления боевики из самоходных артиллерийских установок, минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции вблизи Углегорска, Никишино, Малоорловки.

Читайте такжеПод Донецком и Авдеевкой российские наемники и боевики отступили из-за потерь – ИС«В ночь на 23 ноября террористы в течение 4 часов периодически обстреливали из стрелкового оружия блокпост сил АТО вблизи н.п. Артемовск. Наши военнослужащие открыли ответный огонь и отбили нападение», - сообщил Лысенко.