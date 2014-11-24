Под Артемовском военные отразили нападение на блокпост, который обстреливался 4 часа
13:57, 24 ноября 2014Политика
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Украинские военные отбили нападение террористов на блокпост вблизи Артемовска, который обстреливался в течение четырех часов из стрелкового оружия.
Силовики отбили нападение на блокпост / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, на Дебальцевском направления боевики из самоходных артиллерийских установок, минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции вблизи Углегорска, Никишино, Малоорловки.
Читайте такжеПод Донецком и Авдеевкой российские наемники и боевики отступили из-за потерь – ИС«В ночь на 23 ноября террористы в течение 4 часов периодически обстреливали из стрелкового оружия блокпост сил АТО вблизи н.п. Артемовск. Наши военнослужащие открыли ответный огонь и отбили нападение», - сообщил Лысенко.
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