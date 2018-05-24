Эксперты оценили, с чем Порошенко лучше всего справлялся в течение 4 лет президентства

Большинство опрошенных экспертов считают, что Порошенко не станет президентом во второй раз на выборах 2019 года.

Лучше всего президент Украины Петр Порошенко в течение четвертого года каденции справлялся в сфере внешней политики, хуже всего - в вопросах подбора кадров.

Такие данные приводит Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, который 16-23 мая провел экспертный опрос «Четвертый год президента Петра Порошенко», всего было опрошено 55 экспертов.

Эксперты оценили деятельность Порошенко течение четвертого года его каденции в 5 баллов по 10-балльной шкале. Это ниже средней оценки первого года президентства (5,3) и несколько выше соответствующего прошлогоднего показателя (4,7).

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Лучше всего, по мнению экспертов, президент в течение года справлялся с осуществлением внешней политики (6,5 балла), хуже всего - с реализацией кадровой политики (3,2). Взаимодействие с парламентом эксперты оценили в 5 баллов, взаимодействие с правительством - 5,2 балла, выполнение функций гаранта Конституции, прав и свобод граждан - 4,8 балла, урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе - 4,9 балла, взаимодействие с обществом - 3,6 балла, проведение реформ - 4 балла, выполнение предвыборных обещаний - 3,5 балла. В течение года больше всего изменилась (в сторону улучшения) оценка урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, что может быть связано с принятием в этом году парламентом закона о реинтеграции Донбасса.

Главным достижением за четвертый год пребывания президента на своем посту эксперты назвали введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. Среди других важных достижений в активе президента, по мнению экспертов, усиление обороноспособности и продолжение реформ вооруженных сил, поставки летального оружия из США в Украину, инициатива создания единой поместной церкви в Украине и продление режима санкций против России при сохранении международной коалиции в поддержку этих санкций.

Отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией и блокирование процесса создания специализированного антикоррупционного суда эксперты отметили как ключевые неудачи Порошенко за четвертый год его деятельности. Наряду с этим эксперты отнесли к серьезным неудачам медленный темп воплощения реформ и неэффективность некоторых уже введенных реформ (медицинской, налоговой, пенсионной), а также требование о е-декларировании антикоррупционных активистов и неправительственных организаций.

Основной задачей для президента во внутренней сфере, по мнению экспертов, должно быть инициирование избирательной реформы в Украине. Эксперты также посоветовали президенту осуществлять реальную борьбу с коррупцией, завершить судебную реформу и способствовать созданию специализированного антикоррупционного суда.

На внешней арене Порошенко, по мнению экспертов, необходимо, прежде всего, углублять сотрудничество с ЕС и обеспечивать выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Среди внешнеполитических приоритетов эксперты отметили также необходимость активизировать сотрудничество с НАТО и углублять сотрудничество с Соединенными Штатами.

Большинство опрошенных в этом году экспертов (32) считают, что, скорее всего, президент Порошенко не будет избран на второй срок, но определенные шансы у него есть. В то же время почти треть экспертов (16) склоняются к тому, что Порошенко будет переизбран на второй президентский срок, но сомневаются в этом.