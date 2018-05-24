Черниговский облсовет просит руководство государства повлиять на "Интер" из-за "враждебной пропаганды"

Основанием для обращения местных депутатов к руководству государства стал скандальный праздничный эфир телеканала на 9 мая.

Депутаты Черниговского областного совета обратились к руководству государства с просьбой повлиять на телеканал «Интер», обвиняя его в манипуляциях сознанием украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время очередной сессии Черниговский облсовет одобрил соответствующее обращение к президенту Украины Петру Порошенко, председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

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Основанием для обращения к власти стал праздничный эфир телеканала на 9 мая.

«Телеканал «Интер» и его известные владельцы устами ведущих так называемого «праздничного концерта ко Дню Победы» на всю Украину назвали тех, кто боролся против советской и нацистской «чумы», «пособниками фашистов», - считают депутаты.

«Это уже не первая попытка манипулировать сознанием наших граждан через телеканал, который финансируется известными олигархами. Такие вещи недопустимы во время, когда идет война за суверенную территорию Украины, за национальное сознание и культуру украинского народа», - отмечается в обращении депутатов Черниговского областного совета.

Депутаты обратились к руководству государства с просьбой принять адекватные меры в действующем правовом поле для прекращения враждебной пропаганды телеканалом «Интер», вплоть до лишения его лицензии на эфирное вещание в украинском телевизионном пространстве.

Как сообщал УНИАН, 9 мая представители «Нацкорпуса» и «Национальной дружины» пикетировали здание телеканала «Интер» на ул. Дмитриевской в Киеве.

Ранее в сети появилось видео эпизода «праздничного концерта по случаю Дня победы» на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. «Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников», - сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала «Интер» к 9 мая, призвав не раскалывать общество.