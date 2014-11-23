Стець: 70% сотрудников СБУ - "засланные" или скрытые агенты Кремля

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил кандидат в народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Стець.

"Служба безопасности Украины, которая нам досталась в наследство от Януковича, является нерабочей структурой. Очевидно, что процентов на 70% можно утверждать, что там осталось много засланных или скрытых агентов Кремля", - сказал Стець.

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Служба безопасности Украины еще в середине октября заявила, что готова рассекретить архивы своего ведомства.