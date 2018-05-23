НАБУ проводит обыски в порту "Южный" возле Одессы

16:11, 23 мая 2018
Политика
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Детективы НАБУ сейчас проводят следственные действия (обыски) в Одесской области / фото nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски на территории государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Twitter.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ сейчас проводят следственные действия (обыски) в Одесской области, в том числе в ГП «МТП «Южный». Детали - позже», - сообшили в ведомстве.

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Ранее представители правоохранительных органов провели обыски в помещениях подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, который находится в Австрии, предприятий через неуплату налогов. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривень.

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Теги: #Одесса#НАБУ#обыски#порт Южный