Пограничники зафиксировали два российских беспилотника над Херсонщиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

По его словам, летательные аппараты шли на высоте 1 километра.

Напомним, Россия с помощью беспилотников собирает разведданные на Донбассе, в Херсонской области и в Одесской области.