Пограничники зафиксировали два российских беспилотника над Херсонщиной
14:02, 23 ноября 2014Политика
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Украинские пограничники вчера зафиксировали в районе населенного пункта Першоконстантиновка Херсонской области два российских разведывательных беспилотника, которые летели с территории оккупированного Крыма.
Россия продолжает запускать свои беспилотники в Украину / facebook.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
По его словам, летательные аппараты шли на высоте 1 километра.
Напомним, Россия с помощью беспилотников собирает разведданные на Донбассе, в Херсонской области и в Одесской области.
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