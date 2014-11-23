Пограничники зафиксировали два российских беспилотника над Херсонщиной

14:02, 23 ноября 2014
Политика
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Украинские пограничники вчера зафиксировали в районе населенного пункта Першоконстантиновка Херсонской области два российских разведывательных беспилотника, которые летели с территории оккупированного Крыма.

Россия продолжает запускать свои беспилотники в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

По его словам, летательные аппараты шли на высоте 1 километра.

Напомним, Россия с помощью беспилотников собирает разведданные на Донбассе, в Херсонской области и в Одесской области.

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