Под Сартаной зафиксировали два российских беспилотника, один - в районе Приднестровья

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

"Незаконные вооруженные формирования и Вооруженные силы РФ продолжают ведения воздушной разведки на границе и в контролируемых районах вдоль линии боевых столкновений с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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Кроме этого, вчера был зафиксирован полет вертолета МИ-8 РФ вдоль линии государственной границы со стороны РФ без нарушения воздушного пространства Украины напротив участков отделов пограничной службы «Гирск», «Воробьевка», «Семеновка» и «Гремяч» Черниговского отряда", - сказал Полевой.

Также, по данным сайта ГПСУ, еще один беспилотный летательный аппарат обнаружен пограничниками на приднестровском сегменте украинской-молдавской участка границы вблизи украинского н.п. Садовое (Одесская область).