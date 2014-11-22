Боевики ведут хаотичный огонь по позициям военных для их истощения

«Анализируя работу артиллеристов и минометчиков, можно сказать, что огонь ведется хаотично. С целью истощения и рассредоточения внимания наших войск. Но все попытки террористов и русских наемников напрасны, поскольку позиции украинских военных хорошо оснащены», - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook.

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Согласно сообщению, в первой половине сегодняшнего дня, 22 ноября, боевики осуществили 18 неудачных попыток атаковать украинские позиции. В частности, велись обстрелы с помощью систем залпового огня «Град» из района Веселая Гора близ населенного пункта Счастье.

«Бандиты обстреляли местную ТЭС, что в условиях холодного времени года является преступлением против мирного населения. Также в районе этого города боевики открывали огонь из стрелкового оружия, обстреливали из минометов и из вооружения танка», - сказано в сообщении.

Кроме того, боевики дважды обстреляли из стрелецкого оружия район населенного пункта Станица Луганская. Подверглись минометным и танковым обстрелам Сокольники, Невельское, Чернухино. Террористы также пытались штурмовать позиции сил АТО в районе села Опытное.

«Вражеская артиллерия обстреливала Миус, Дебальцево, Новую Григорьевку. В районе Мариуполя с РСЗО (реактивных систем залпового огня – УНИАН) обстрел велся вблизи города Павлополь со стороны Луково. Дважды из минометов обстреливали позиции сил АТО вблизи Чермалык и один раз вблизи Николаевки», - сообщает пресс-центр АТО.

При этом в штабе отметили, что в ответ на провокации украинская артиллерия нанесла удары, тем самым подавив наступательные действия противника.