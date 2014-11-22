Вчера боевики более 100 раз обстреляли из "Градов" населенные пункты Луганщины

Вчера, 21 ноября, боевики произвели 105 залпов из систем залпового огня "Град" по населенным пунктам и блокпостам Вооруженных Сил Украины в Луганской области.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления МВД Татьяна Погукай, боевики с территории пос. Веселая Гора (подконтрольной террористам) из «Града» обстреляли блокпост ВСУ, расположенный на западной окраине пос. Ольховое Станично-Луганского района; также обстреляли блокпост ВСУ, расположенный на северной окраине пос. Макарово Станично-Луганского района; с территории Первомайска произвели 40 выстрелов из "Града" по территории Попасной; с территории Кировска произвели 30 выстрелов по блокпосту ВСУ, расположенному возле пос. Новотошковское Попаснянского района; с территории Первомайска совершили минометный обстрел (5 выстрелов) по блокпосту ВСУ, расположенному на автодороге "Попасная - Артемовск"; с территории пос. Веселая Гора произвели 11 выстрелов по блокпосту ВСУ в Счастье; еще 19 выстрелов произвели по территории блокпоста, расположенного возле Луганской теплоэлектростанции в Счастье.

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