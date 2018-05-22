Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

Коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы защитников депутата на решение суда первой инстанции.

Апелляционный суд Киева оставил внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, после непродолжительного, около 20 минут, пребывания судей в совещательной комнате они огласили решение, согласно которому апелляционные жалобы защитников Савченко оставили без удовлетворения, а решение Шевченковского райсуда Киева - в силе.

Таким образом, Савченко продолжает находиться под стражей в следственном изоляторе СБУ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы относительно меры пресечения для Савченко. Взять депутата на поруки выразили желание 54 человека. Подавляющее большинство потенциальных поручителей - рядовые граждане.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. 15 мая арест был продлен до 13 июля.

Депутату инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, 23 марта Савченко объявила голодовку после того, как 22 марта с нее сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали.