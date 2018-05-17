Украинский интерес. Остракизм в Брисбене, конфликт форматов и сигналы из Берлина и Вашингтона

Саммит G-20 в австралийском Брисбене превратился в сеанс остракизма лидеров мирового сообщества по отношению к Владимиру Путину. Российский лидер был вынужден досрочно покинуть встречу, ради которой он совершил продолжительное путешествие, сославшись на необходимость выспаться перед рабочим понедельником. Хозяину Кремля, пожалуй, еще ни разу не предлагали прямым текстом убраться из Украины, как это сделал канадский премьер Стивен Харпер. Украинское руководство и наши военные готовились к асимметричной реакции Кремля при помощи его марионеток из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но пока военной активизации в зоне конфликта не произошло, ситуация остается стабильно сложной и тлеющей. Для показного самоутверждения и демонстрацию подданным уверенности в собственных силах Путин заверил, что в России не будет цветной революции, которой в Москве опасаются уже добрых 10 лет.

Зато минувшая неделя стала настоящим бенефисом министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тональностью заявлений легко конкурирующего с Иоахимом фон Риббентропом. Современный «Мистер Нет» российской дипломатии без излишней деликатности вмешивается во внутренние дела Украины, настаивая на прямых переговорах Киева с лидерами боевиков из ДНР и ЛНР, призывая «учитывать результаты выборов 2 декабря». Неожиданно, но по понятным причинам дипломатический талант прорезался у путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, заявившего, что России нужны 100-процентные гарантии невступления Украины в НАТО.

Показательно, что Сергей Лавров выступает категорически против не только международной конференции об урегулировании на Донбассе, но и считает «вчерашним днем» Женевский формат – единственный, в котором принимали участие Соединенные Штаты. При этом Петр Порошенко не исключает новых форматов переговоров, настаивая на выполнении достигнутых в Минске договоренностей.

Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер попробовал себя в роли современного Генри Киссинджера, работавшего в режиме челночной дипломатии. Он побывал в течение всего одного дня в Киеве и Москве, где ему удалось поговорить и с Петром Порошенко, и с Владимиром Путин. Глава внешнеполитического ведомства Германии пытается принять непосредственное и активное участие в урегулировании самого болезненного конфликта в современной Европе, но пока не может похвастаться серьезными успехами. Впрочем, нельзя упускать и тот факт, что в Европейском Союзе постепенно меняется отношение к конфликту на Донбассе – практически исчезли сомнения в том, что на востоке Украины есть российские войска.

Вице-президент США Джо Байден уже не впервые за последний год посетил Киев, на этот раз ступив на украинскую землю в день своего 72-летия. Он не привез готовности Вашингтона поставлять нашей стране летальное оружие, заверив, что отмена санкций против России возможны после отвода ее войск из Украины. Байден пообещал не признавать российскую принадлежность Крыма и энергично призвал украинское руководство к осуществлению реформ и скорейшему формированию нового правительства. Аналогичные призывы услышал министр иностранных дел Павел Климкин из уст шефа дипломатии ЕС Федерики Могерини в ответ на призыв усилить санкции против России. Сегодня будущее Украины – в руках ее граждан, и представителям национальной элиты необходимо осознать это как можно четче и быстрее.