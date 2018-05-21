Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и совместные усилия для имплементации Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого она проинформировала об итогах недавних переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в российском городе Сочи.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства. «Федеральный канцлер проинформировала главу Украинского государства об итогах недавних переговоров с президентом РФ в Сочи», - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе и совместные усилия для имплементации Минских договоренностей. Кроме того, Порошенко и Меркель обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством «Северного потока-2».

Стороны договорились поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне. Как сообщал УНИАН, 18 мая в Сочи состоялись переговоры Путина и Меркель.