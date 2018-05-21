В России ответили немецким СМИ на "оскорбительный" букет для Меркель

Путин встретил Меркель в резиденции в Сочи букетом цветов, а немецкие СМИ сочли этот жест оскорбительным.

Трактовка букета, подаренного канцлеру Германии Ангеле Меркельпрезидентом РФ Владимиром Путиным, как оскорбления – "свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений".

Читайте такжеМеркель вручили премию Ордена францисканцев, которой также награждались Далай-лама и мать Тереза

Об этом сообщила вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая.

Как известно, немецкая газета Bild назвала "оскорблением" случай, когда в Сочи Путин подарил Меркель букет цветов.

"Дарить женщине цветы - это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель... Так можно договориться до того, что обращения "госпожа" или "фрау" являются оскорблением", – написала Яровая на странице в социальной сети.

18 мая, Владимир Путин, встретивший Меркель в резиденции "Бочаров ручей", подарил канцлеру Германии букет цветов. Немецкое издание Bild сочло этот жест сигналом, отметив, что то, что выглядит как проявление вежливости, на самом деле является оскорблением, поскольку в высоких политических кругах женщинам дарить цветы не принято.