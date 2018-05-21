Украина и Евросоюз должны больше инвестировать в противодействие дезинформации - Мингарелли

Посол убежден, что необходимо прилагать усилия, чтобы вражеская дезинформационная кампания для любого агрессора стала дорогой.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что Украина и Евросоюз должны больше инвестировать в противодействие дезинформационным кампаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат заявил на Международном цифровом форуме для гражданского общества.

Дипломат отметил, что необходимо найти пути для реагирования на распространение фейковых новостей.

"В краткосрочной перспективе Украина и Европейский Союз должны гораздо больше инвестировать в противодействие дезинформационной деятельности. Мы должны сделать так, чтобы проведение вражеской деятельности в режиме онлайн для любого агрессора стало очень дорогостоящим делом", - подчеркнул Мингарелли.

Также он отметил, что, когда появляются дезинформационные атаки, необходимо быть более открытыми и откровенными, чтобы опровергать фейковые информации.

Читайте такжеПорошенко заявил о договоренности с ЕС по усилению борьбы с пропагандой РФ

Также, по мнению дипломата, важно поддерживать независимые средства массовой информации в украинских регионах. "Мы должны лучше поддерживать независимые СМИ и на региональном уровне, а не только в столице", - сказал он.

Посол убежден, что в ЕС необходимо улучшить осведомленность о целях распространения отдельными странами или организациями ложной информации.

"Мы должны улучшать уровень осведомленности о дезинформационных кампаниях, особенно когда они исходят от государств, а также поощрять к более тесному взаимодействию все страны - члены ЕС в этом вопросе, чтобы понять, как распространяются дезинформационные сообщения, почему и чего они призваны достичь", - сказал он.

Также Мингарелли заверил в поддержке Украины в построении демократии и обеспечении общества правдивой информацией.

Отдельно он отметил, что в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС все вопросы, связанные с верховенством права, свободой слова и собраний, имеют первостепенное значение.

"Одна из главных целей для ЕС в Украине заключается в том, чтобы делиться нашим опытом с целью создания надлежащих условий, чтобы Украина относительно быстро стала открытой демократией, основанной на социальной рыночной экономике", - подчеркнул Мингарелли.