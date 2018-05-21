В Меджлисе объяснили, почему Россия просчиталась с Крымским мостом

По словам Умерова, экономически Крымский мост вряд ли в ближайшее время оправдает себя.

Крымский мост, соединивший Россию с аннексированным полуостровом, стал для оккупантов "мостом в никуда", а громадные средства, потраченные на его сооружение, не окупятся.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

Он прокомментировал информацию о том, что мост через Керченский пролив был построен за небывалую для подобных сооружений сумму.

"Начиналось все с небольшой суммы, и потом очень часто появлялась информация, что стоимость Крымского моста увеличивается (от 50 до 300 млрд рублей – ред.)… Здесь очень большая коррупционная составляющая, так же, как и в любых дорожных работах, в строительстве мостов откаты очень большие. Тем более, строил друг Путина (олигарх Аркадий Ротенберг – ред.)", - сказал заместитель главы Меджлиса.

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По его словам, "практически, это мост в никуда, мост в тупик".

"Такие огромные средства потратили на то, чтобы на небольшую территорию, которой является Крымский полуостров, завести в тупик… Потому что дальше в сторону Херсона дороги практически нет", - пояснил Умеров.

"Экономически этот мост вряд ли в ближайшее время оправдает себя. Его строили скорее всего не из экономических соображений, а из чисто политических. Ну и конечно с целью изъятия больших средств из бюджета", - считает представитель Меджлиса.

Как отметил Умеров, туристам, которые будут ехать из России на автомобилях, "станет немного легче доехать в Крым, но Крым их с распростертыми объятиями не ждет, там сейчас цены выше, чем в Москве".

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины изучает материалы для подачи очередного международного иска против России относительно строительства Керченского моста, который соединяет материковую часть РФ с аннексированным украинским Крымом.