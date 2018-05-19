Украинский интерес. Уловки Путина, неутомимый Волкер и холодный душ от Мингарелли

Путин после переназначения президентом России ведет деятельность из курортной резиденции Сочи. Здесь он встретился с премьером Армении Николом Пашиняном, заверившим в заинтересованности в новом импульсе в двусторонних отношениях. В Сочи Путин провел переговоры и с Башаром Асадом, подтвердив, что продолжает оставаться политическим патроном президента Сирии.

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Открытие моста через Керченский пролив, который в кабине КамАЗа возглавил лично Путин, стоит рассматривать как пример пиара на государственном уровне. Сооружение мостового перехода обошлось в 4,5 миллиарда евро, но ученые не дают четких прогнозов о возможностях его продолжительного использования. Эта транспортная артерия будет иметь пропагандистское значение и в период отпусков, но после него идеологический мост будет пользоваться куда меньшим медиа-интересом, хотя в Кремле, безусловно, заготовлена «шпионская версия» на случай возможной техногенной катастрофы.

Кульминацией активности Путина в Сочи стала его встреча с Ангелой Меркель, которая уже второй год подряд прибывает туда для переговоров с хозяином Кремля. Трудно сказать, что для российского президента важнее: готовность немецкого канцлера продолжать строительство NordStream-2, пусть и с оговоркой о сохранении статуса Украины как государства-транзитера, или ее готовность обсуждать с Петром Порошенко судьбу российского пропагандиста Кирилла Вышинского, арестованного на этой неделе в Киеве. С помощью раскручивания «дела Вышинского» Кремль пытается нейтрализовать внимание мировой общественности к объявленной кинорежиссером Олегом Сенцовым бессрочной голодовке с требованием освободить украинских политзаключенных из российских тюрем.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал свое выступление на заседании Комитета министров Совета Европы цитатой гражданина Украины Олега Сенцова, напомнив, что более 60 наших сограждан стали политическими заключенными в России. Нашей стране срочно необходима информационная кампания #FreeSentsov, способная повлиять на судьбу гражданина и режиссера. Климкин также обратился к гражданам Украины с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в шестой раз за 10 последних месяцев побывал в Украине. Позиция американского дипломата остается неизменной: он подчеркивает ответственность России за разжигание конфликта на востоке Украины, призывает ее вывести войска с украинской территории и подчеркивает, что двери для переговоров с Кремлем США держат открыты. Откровенно говоря, непонятно, почему констатация Волкером фактов – о неспособности Украины силой вернуть оккупированные территории и непонимании России, что делать с ними – вызвали ажиотаж в информационном пространстве. Наверное, не стоит ждать от Курта Волкера чуда, но нужно ценить усиление его публичной позиции в отношении России.

Накануне Дня Европы в Украине постоянный представитель Европейской Комиссии в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что имидж нашей страны в Европейском Союзе оставляет желать лучшего, и многие члены ЕС не хотят ссориться с Россией из-за Украины. Он также прогнозирует, что приближение избирательных кампаний приведет к попыткам дискредитации евроинтеграции нашей страны. Впрочем, это не помешало ЕС поддержать украинское правительство в запуске информационной программы «Евроинтеграция: сила возможностей». К словам Мингарелли стоить отнестись адекватно и обратить внимание на слабые места имиджа нашей страны в ЕС, отказавшись от позиционирования исключительно в качестве жертвы российской гибридной агрессии.

Евгений Магда, Институт мировой политики