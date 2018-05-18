Глава МИД Украины отреагировал на предложение взорвать Крымский мост

"Только что прочитал твит Тома Рогана. Смешно. Я никогда не говорил с этим человеком", - заявил Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что не говорил с журналистом Томом Роганом, который является автором скандальной публикации с призывом взорвать Крымский мост.

Сама колонка Рогана не достойна внимания, написал глава МИД Украины в Twitter.

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"Только что прочитал твит Тома Рогана. Смешно. Я никогда не говорил с этим человеком и на самом деле эту статью даже не стоит комментировать. Не уверен, хочет он меня представить как героя, или как преступника. На самом деле, это не имеет значения. Похоже на очередную российскую провокацию", - написал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 15 мая издание The Washington Examiner опубликовало статью Тома Рогана с призывами взорвать Крымский мост. Роган, в частности, написал, что «Украина теперь должна уничтожить элементы моста», и что у нее «есть средства для нанесения авиаударов».

После этого в Посольстве РФ в США предупредили Рогана об уголовной ответственности за предложение взорвать мост в оккупированный Крым. В диппредставительстве заявили, что ждут от The Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику.

18 мая автор статьи о подрыве Крымского моста заявил, что пообщался с Климкиным.