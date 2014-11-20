Экс-советник Путина: Войну с Украиной готовили долго, и она будет долговременной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Илларионов, который сейчас занимает должность старшего научного сотрудника Центра Института Катона по глобальной свободе и процветанию (Вашингтон), сказал в своем выступлении на конференции, состоявшейся в Брюсселе.

Читайте такжеНемцов: Путин намерен править Россией до 2024 года

Эксперт убежден, что события в Украине нельзя называть «ни кризисом в Украине, ни украинским кризисом». „Это уже не кризис, а война. Это война в очень простом смысле этого слова”, - заявил он.

Поставив вопрос, какого вида эта война, Илларионов сам на него ответил: „Это - российско-украинская война. Если быть более точным, это война Путина против Украины». «Большинство россиян не поддерживают эту войну. Война Путина против Украины уже является долгосрочной”, - убежден эксперт.

Свое мнение относительно того, почему эта война является долговременной, Илларионов начал объяснять тем, что, по его убеждению, она готовилась, минимум 11 лет”. „С 2003 года. Я могу сказать, что в моем присутствии обсуждались некоторые вопросы будущей войны против Украины. В то время я не думал, что это обсуждение действительно приведет к настоящей войне”, - сказал он.

Далее эксперт вспомнил 2004 год, когда во время Оранжевой революции проверялась подготовка дальнейшей оккупации и аннексии Крыму, в 2008 году была опубликована в „Русском журнале” утечка плана военного командования, „в котором вы увидите проект войны против Украины, описанный в деталях”, с 2009 года - сообщение о действиях, направленных на поддержку сепаратистов в Украине.

„Именно поэтому эту войну готовили очень долго. Другое дело, что это - длительная война, которая длится уже более чем 16 месяцев, и была официально начата 27 июля 2013 года в выступлении Путина в Киеве по поводу Крещения Киевской Руси. Там вы найдете четкие высказывания о начале гибридной кампании, интервенции - не войны”, - считает он.

Илларионов также считает, что, „к сожалению, эта война скоро не закончится”. „Мы видим, что Путин говорит то, что он делает. Мы имеем дело с долгосрочной войной. Но это не только война Путина против Украины”, - убежден эксперт.

В этом аспекте он вспомнил проблемы с Грузией, Арменией, Азербайджаном, Приднестровьем, Казахстаном. „Путин сказал, что Казахстан не имеет исторической государственности. Это четко значит, что государство, которое не имеет исторической государственности, может ее потерять, когда Назарбаева не будет рядом”, - сказал эксперт, указав и на события, которые за последние несколько недель произошли в Латгалии - Восточной Латвии, где проживает русскоязычное население.

„Намерение (у Путина) такой же, как в Крыму и на востоке Украины - тот же подход. Это - вызов не только постсоветским странам и республикам, это вызов всему ЕС и НАТО. А на этот вызов нет ответа”, - подчеркнул Илларионов.

Эксперт говорит, что целью таких действий является „разрушить порядок, который существует в Европе последние десятилетия”.

Илларионов также указал на два последние выступления Путина на Валдае и в Сочи, „которые имеют большую важность для любой европейской политики”. В этой связи он провел сравнение этих выступлений с письмами Адольфа Гитлера, которые были отправлены премьер-министру Великобритании Чемберлену 23 и 25 августа 1939 года, в которых Гитлер предлагал изменить мировой порядок.

Эксперт утверждает, что существует 25 общих моментов между этими письмами и выступлениями Путина, „почти написанных под копирку”. „Почти слово в слово, предложение в предложение, идея в идею. Только несколько месяцев назад мы говорили об идее Путина восстановить так называемый „Русский мир”. Это уже устарело. Сейчас амбиции гораздо выше. Это предложения по изменению мирового порядка, международной системы, которая существует с конца Второй мировой войны. Поэтому сейчас мы имеем дело не с региональными проблемами, такими, как война Путина против Украины или война против соседей на постсоветском пространстве, или война против ЕС и НАТО. Это изменение всего мирового порядка”, - говорит Илларионов.

По его словам, Путин и „его машина пропаганды четко сказали, что это четвертая мировая война”. „Если вы их слушаете, то это вполне понятно. Они расценивают холодную войну как третью, и сейчас говорят, что они в четвертой мировой войне, чтобы изменить правила игры”, - считает эксперт.

Илларионов вспомнил и два элемента такой конфронтации. „Это - информационная война или, сказать правильнее, дезинформационная война на всех языках, которая создает новое видение мирового порядка. К сожалению, мы должны признать, что они достигли определенного успеха не только в России но и в других местах”, - сказал он.

Другим элементом экс-советник название „ядерный шантаж”. „Это наиболее опасно. Любой ответственный политик в Европе или Америке будет делать все возможное, чтобы не позволить случиться ядерной войне. Именно поэтому предложение, которое содержится в выступлении Валдай-Сочи очень четкая - вы должны воспринять новые условия мирового порядка, иначе я буду угрожать ядерным оружием. Этот вызов, на который мир еще не имеет ответа”, - трактует выступления Путина эксперт.

В этой связи Илларионов выразил убеждение, что конец этой войне „придет тогда, когда Россия будет свободным и демократическим государством”. „Пока Россия будет находиться под диктаторством, риски и угрозы для мира будут существовать”, - считает Илларионов.