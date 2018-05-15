ОБСЕ прокомментировала обыски в редакции «РИА Новости Украина»
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность относительно проведения правоохранительными органами Украины обысков в офисе российского информационного агентства РИА «Новости Украина».
Об этом говорится в заявлении Дезира, размещенном на сайте организации.
Отмечается, что Дезир выразил обеспокоенность в связи с проведением обыска правоохранительными органами офисов РИА «Новости Украина» и телеканала Russia Today, а также относительно обысков в домах журналистов и их ареста.
Читайте такжеКиевская редакция "РИА Новости" действовала в Украине незаконно – ГПУ
«Я выражаю серьезную обеспокоенность относительно рейда на офисы российских медиа в Киеве сегодня утром, ареста журналистов, и обыска домов журналистов. Я повторяю свой призыв к властям воздержаться от применения излишних ограничений на работу иностранных журналистов, что наносит вред свободному потоку информации и свободы СМИ», - подчеркнул представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
В этой связи он напомнил, что в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом, страны-участницы ОБСЕ обязались способствовать созданию условий, при которых журналисты одной страны-члена ОБСЕ могут работать в другой стране, входящей в организацию.
«Это касается аккредитации журналистов и корреспондентов зарубежных медиа», - отметил Дезир.
«Борьба против пропаганды не должна не соответствовать международным стандартам и не должна представлять несопоставимое вмешательство в деятельность медиа», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, утром в СБУ сообщили, что совместно с прокуратурой АРК раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН сообщила, что правоохранители проводят следственные действия в офисе РИА «Новости Украины» в Киеве. По ее словам, также задержан руководитель этого агентства Кирилл Вышинский.
Позже на брифинге заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из РФ 53 тыс. евро.
Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму делал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма».
По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский при поддержке еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».
Кононенко уточнил, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».