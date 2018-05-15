ОБСЕ прокомментировала обыски в редакции «РИА Новости Украина»

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призывают украинские власти воздержаться от применения излишних ограничений на работу иностранных журналистов.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность относительно проведения правоохранительными органами Украины обысков в офисе российского информационного агентства РИА «Новости Украина».

Об этом говорится в заявлении Дезира, размещенном на сайте организации.

Отмечается, что Дезир выразил обеспокоенность в связи с проведением обыска правоохранительными органами офисов РИА «Новости Украина» и телеканала Russia Today, а также относительно обысков в домах журналистов и их ареста.

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«Я выражаю серьезную обеспокоенность относительно рейда на офисы российских медиа в Киеве сегодня утром, ареста журналистов, и обыска домов журналистов. Я повторяю свой призыв к властям воздержаться от применения излишних ограничений на работу иностранных журналистов, что наносит вред свободному потоку информации и свободы СМИ», - подчеркнул представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В этой связи он напомнил, что в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом, страны-участницы ОБСЕ обязались способствовать созданию условий, при которых журналисты одной страны-члена ОБСЕ могут работать в другой стране, входящей в организацию.

«Это касается аккредитации журналистов и корреспондентов зарубежных медиа», - отметил Дезир.

«Борьба против пропаганды не должна не соответствовать международным стандартам и не должна представлять несопоставимое вмешательство в деятельность медиа», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, утром в СБУ сообщили, что совместно с прокуратурой АРК раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН сообщила, что правоохранители проводят следственные действия в офисе РИА «Новости Украины» в Киеве. По ее словам, также задержан руководитель этого агентства Кирилл Вышинский.

Позже на брифинге заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из РФ 53 тыс. евро.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму делал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма».

По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский при поддержке еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Кононенко уточнил, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».