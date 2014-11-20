СНБО назвал обстрел миссии ОБСЕ провокацией боевиков для дискредитации сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Что касается обстрела машин ОБСЕ в районе Марьинки, то, по его словам, боевики наносят на свою технику маркировки сил АТО для осуществления провокаций.

«Это обозначение, которое было указано в отчете ОБСЕ - это устаревшее обозначение украинских войск. Сейчас оно обновлено, поэтому эта машина никоим образом не может принадлежать украинским войскам, хотя она и находилась на территории, которая контролируется украинскими войсками. Это обычная провокация, о которых мы уже неоднократно предупреждали», - подчеркнул он.

Также Лысенко отметил, что «согласно распоряжениям командования АТО, движение украинских военных происходит только в колоннах с не менее двумя автомобилями. В отчете представителей миссии отмечено, что обстрел велся с одного автомобиля ».

Кроме того, спикер выразил сожаление, что об этом инциденте не было оперативно проинформировано украинских военных и они не смогли сразу отреагировать на провокацию боевиков.

«Мы узнали о ней из отчета. Если бы эти сведения сразу были предоставлены украинской стороне, было бы приняты исчерпывающие меры для задержания злоумышленников», - подчеркнул Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, в миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили об обстреле их конвоя возле Марьинки Донецкой области, которую контролируют силы АТО.

«Неподалеку от Марьинки, примерно в 80 метрах впереди конвоя, появился грузовик, перевозивший большую зеленую деревянную коробку в сопровождении двух военнослужащих в шлемах. Миссия ОБСЕ увидела опознавательные знаки из двух белых вертикальных линий на капоте машины и на пассажирских дверях. Один из солдат встал и выстрелил дважды в сторону конвоя ОБСЕ. Пули прошли в двух метрах от второго автомобиля ОБСЕ», - говорится в сообщении.