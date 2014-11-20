На строительство «Стены» на границе с Россией не хватает денег – советник президента

Об этом сообщает Новое Время.

Поэтому, считает Бирюков, построенные в будущем оборонительные сооружения вряд ли будут технологически современными. Большинство сооружений будут весьма примитивной конструкции и функциональности.

“Реально, что угодно построить, только у нас на это, во-первых, нет денег в полном объеме. Во-вторых, часть территорий на границе на самом деле оккупирована, поэтому как строить вал на этой территории? Нужны деньги, это колоссальные инвестиции в строительство этих всех заграждений”, - заявил Бирюков.

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Премьер-министр предложил называть будущую стену на границе с Россией Европейским Валом. По его словам, реализация данного проекта позволит Украине получить безвизовый режим с Европейским Союзом.

Всего, по оценке министра Кабинета Министров Остапа Семерака, Украина уже потратила на реализацию проекта Стена по обустройству границы с Россией 7 млн. гривен.

В Госпогранслужбе, которой поручен масштабный проект "Стена" на границе с Россией, рассказали, на какой стадии находятся работы и когда проект завершат.

В данный момент речь идет не о "стене" в традиционном представлении, а об инженерно-технических сооружениях вдоль границ, на территориях, контролируемых украинскими силами.

Под этими сооружениями подразумеваются рвы, которые создадут препятствия для проникновения военных и техники, возведение фортификационных сооружений для физической защиты границ, а также оборудование скрытых малозаметных препятствий.