Приграничье: Харьков под угрозой новых терактов

В условия гибридной войны, которую Россия ведет в Украине, для достижения «цели» приемлемыми становятся гораздо большее количество средств. Активная диверсионная работа сторонников так называемой Новороссии в прифронтовой Харьковской области была неизбежной. Гнетуще ожидаемой была также террористическая атака – излюбленный и самый опасный метод «борьбы» сепаратистов.

И, вот, прорвало. В воскресенье, 9 ноября, с самого утра, в харьковских антимайдановских пабликах стали появляться сообщения похожие на своего рода предупреждения. Предупреждения о серии взрывов. В этот же день стало известно, что в Чугуевском районе области, на железнодорожной платформе «Эсхар», во время движения товарного поезда, в действие было приведено взрывное устройство. Поезд с рельс не сошел, пострадавших тоже не было. Следователи СБУ по этому факту открыли уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины – «диверсия».

Еще более печальное сообщение поступило поздним воскресным вечером. В центре Харькова, около 21:45, в рок-пабе «Стена» на улице Рымаркской (как раз напротив того места, де весной, во время стычек возле «Просвиты», погибли двое людей), прогремел взрыв – первый в современной истории Харькова террористический акт.

Директор паба Михаил Озеров сразу же связал взрыв с волонтерской помощью, которую сотрудники «Стены» и он лично оказывают переселенцам из Донбасса, а также бойцам, принимающим участие в АТО. По словам очевидцев, перед взрывом неизвестные оставили возле барной стойки пакет, в котором, скорее всего, находилась взрывчатка. СБУ открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – «террористический акт».

Бандиты использовали магнитную пластиковую бомбу российского производства. Вследствие взрыва пострадали 13 человек. Двое из них до сих пор находятся в реанимации с ожогами тела до 50%.

Череда диверсионной активности на этом не прекратилась. Уже через день, 11 ноября, неизвестные подорвали водопроводную трубу диаметром 10 см. Она не была объектом жизнеобеспечения города, однако сам факт стал для Харькова первым подобного рода. Следователи милиции открыли уголовное производство ч. 2 ст. 194 УК Украины – «умышленное уничтожение или повреждение имущества путем подрыва».

Реагируя на ситуацию, 12 ноября, на заседании правительства, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о принятии решения усилить охрану гособъектов особого значения. «Принято решения об усиленном режиме охраны государственных объектов особого значения. Это, в первую очередь, газопроводы, водопроводы и объекты энергетики, начиная от атомной станции и заканчивая гидроэлектростанцией», - подчеркнул Аваков.

В свою очередь, в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области УНИАН заверили, что, в связи с террористической угрозой, в городе и области усилены меры безопасности. В частности, скорректированы маршруты и увеличена частотность пеших и автомобильных патрулей милиции, проведены профилактические беседы о мерах предосторожности в местах массовых скоплений людей, в развлекательных заведения, кафе. Кроме того, в милиции, СБУ и прокуратуре усилили работу по выявлению каналов переправки оружия и взрывоопасных предметов.

Начальник ЦОС харьковского облуправления милиции Наталья Захарова подчеркнула, что бдительность харьковчан повысилась, теперь они массово сообщают о подозрительных предметах и людях. «На все сообщения мы оперативно реагируем, сразу же выезжаем и проверяем любую информацию», - заверила она.

При этом Захарова отметила, что успехи в работе уже имеются и об этом свидетельствует количество изъятого оружия.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, говоря о мерах безопасности, применяемых в связи с терактом в рок-пабе «Стена» и участившимися диверсиями, сообщил, что в Харькове автоперевозчикам предложено оборудовать маршрутки камерами внутреннего наблюдения. «Мы убедительно просим наших автоперевозчиков оборудовать - я понимаю, что это средства, но мы будем к этому идти - все маршрутки, все автобусы, камерами внутреннего наблюдения и записи для того, чтобы анализировать, чтобы это было, как во всех странах. Мы сейчас находимся в такой зоне, где угроза теракта очень высокая», - сказал Балута.

По его словам, подобными камерами видеонаблюдения необходимо также оборудовать все кафе, бары и рестораны.

Общие страхи привели к тому, что, в этот раз, власти, правоохранители и общественность сработали «на отлично». Уже 17 ноября СБУ заявила о задержании 12 членов диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харьковской области и причастна к взрыву в пабе «Стена».

«Задержано, в целом, двенадцать человек, в том числе двух главарей группы. Речь идет об особо опасной ДРГ, у членов которой были обнаружены и изъяты автоматы АК-74 и патроны к ним, гранаты РГД-5 и ВОГ-25, детонаторы, наборы для установления растяжек, а также семь противопехотных мин с маркировкой российских производителей, которые запрещены к использованию Оттавской конвенцией 1997 года», - подчеркнули в СБУ.

Контрразведка СБУ также установила, что обезвреженная группа диверсантов была звеном в составе созданной, финансированной и управляемой спецслужбами Российской Федерации сети террористических групп, целью которых была дестабилизация ситуации в регионе.

По словам советника председателя СБУ Маркияна Лубкивского, «подавляющее большинство террористов прошли хорошую подготовку на территории Российской Федерации, в частности, в Тамбове»: «Там они получили минно-подрывную, снайперскую и стрелковую спецподготовку. На изъятых электронных носителях обнаружены методические материалы, предоставленные им инструкторами во время прохождения этой подготовки. Задержанные планировали и другие террористические акты, которые удалось предотвратить, благодаря согласованным действиям украинских спецслужб и правоохранителей».

По мнению Лубкивского, задержанные диверсанты напрямую причастны к взрыву в харьковском пабе «Стена», к взрыву водопроводной трубы на мосту возле клуба «Британия» и попыткам совершить другие террористические акты. «У одного, в частности, изъят видеоотчет об упомянутых выше диверсионно-террористических актах. Они также планировали массированное вооруженное нападение на один из блокпостов на границе Харьковской и Донецкой областей», - отметил он.

Во вторник, 18 ноября, председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко добавил новые подробности относительно расследования деятельности бандитской группы. По его словам, одна диверсантка, из 12 задержанных, созналась, что планировалось покушение на делегацию Королевства Нидерландов во время посещения ею Завода имени Малышева в Харькове.

Наливайченко продемонстрировал журналистам фрагмент оперативного видео, где эта участница террористической группы сознается, что была завербована Главным разведывательным управлением Российской Федерации и что ей была поставлена задача создать в Украине диверсионную группу из антимайдановцев для совершения диверсий в Харьковской области.

В СБУ бьют в набат и призывают к бдительности – российские спецслужбы ведут прямую подрывную деятельность в Украине и, в частности, в Харькове.

Да, на раскрытие харьковского теракта у правоохранителей ушло 8 дней. Из источников, близких к следствию, УНИАН стало известно, что всего в Харькове ликвидировали несколько диверсионно-разведывательных групп, которые действовали не разрозненно, а в составе некой террористической организации. Удручает то, что следователям пока точно неизвестно, сколько всего было создано или заслано в Харьковскую область таких групп, а также о дальнейших планах «северного соседа».

Поэтому, как сказал губернатор Балута, «мы сейчас находимся в такой зоне, где угроза теракта очень высокая». Повышенные меры безопасности отменять пока никто не собирается, а жители Харькова продолжают опасаться новых неприятностей.

Валерий Владимиров