"Отдай сумку, Надя": Матиос рассказал, как Савченко приносила в Раду гранаты (видео)

По словам Матиоса, нардеп Надежда Савченко заходила с оружием в сессионный зал.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, как возле Верховной Рады нащупал в сумочке у нардепа Надежды Савченко как минимум одну гранату. Причем после этого нардеп заходила с оружием в сессионный зал.

По его словам, это произошло, когда он принес в Раду представления относительно Савченко для их регистрации, документы на тот момент еще не разглашались. Об этом он рассказал в эфире радио НВ.

"Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: “Надя, вы что, камни носите в сумке?”. И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая … и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: “Отдай сумку, Надя”. Она: “Нет”. Я говорю: “Ну, у тебя там запрещенные вещи", - рассказал Матиос об инциденте.

По его словам, в ответ Савченко засунула руку в карман пальто, где хранила пистолет. После этого он обратился за помощью к нардепу Андрею Левусу.

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"Я говорю: “Андрей, вы с ней воевали, вы прошли войну, делайте что-то, потому что этот человек зашел в помещение Верховной Рады с оружием", - вспоминает главный военный прокурор.

По его словам, он переживал из-за того, что в Раде на тот момент находилась его сестра.

"Я не мог ее остановить, я не мог отнимать сумку. Но это было не очень приятно видеть ее руку в кармане пальто, в котором у нее хранился пистолет", - отметил Матиос.

На уточняющий вопрос, действительно ли у Савченко были гранаты в сумке, он ответил, что гранат, по его мнению, было, как минимум, три.

"Да. И народные депутаты, которые подошли к ней и выводили из зала, смогли ее вывести за пределы Верховной Рады, и она села в машину и там оставила это все. Они их не смогли забрать у нее, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три", - сказал Матиос.

Он добавил, что среди нардепов, убеждавших Савченко покинуть в тот момент Раду, были Андрей Тетерук и Андрей Левус.

"Те народные депутаты, которые подошли, бывший ее командир, Тетерук, Левус и другие народные депутаты, они смогли ее убедить покинуть зал под куполом. Поверьте, что убойная сила осколочных гранат или любых других в закрытом помещении, она чрезвычайно большой вред могла нанести".

Напомним, 15 марта народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и журналист Сергей Иванов заявляли, что Савченко пришла в Раду с гранатой, после чего ее вывели из сессионного зала.