Добкин девятого мая с гордостью носил «георгиевскую ленточку» в Берлине

Депутат заявил, что не изменит своих принципов и взглядов.

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин 9 мая возложил цветы к Памятнику Неизвестному Солдату в Берлине, а также сфотографировался со "знаменем победы" и георгиевской лентой.

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Фото из Берлина Добкин выложил в Facebook. "Мы первыми возложили цветы к Памятнику Неизвестному Солдату", – написал он.

На одной из фотографий Добкин вместе с другими людьми держит штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный над Рейхстагом 1 мая 1945 года. На другой – депутат прицепил на пиджак запрещенную в Украине "георгиевскую ленту".

В комментарии «Украинской правде» парламентарий заявил, что его не смущают возможные обвинения по этому поводу.

"Кто там в чем будет меня обвинять, мне глубоко все равно", – сказал нардеп журналистам, добавив, что не меняет своих принципов и взглядов.

По его словам, в Берлин он отбыл "по зову сердца со своими товарищами".

"Я был по той простой причине, что был уверен, что ни одна делегация... посольства Украины в Германии не придет и не положит цветы... в знак уважения к... погибшим во время штурма Берлина нашим соотечественникам.. и людей других национальностей на тот момент большого и сильного Советского Союза", – отметил Добкин.

Депутат также заверил, что ленточку "надел с гордостью" и что "следующее 9 мая будем отмечать так, как привыкли до 2014, чокнутого года".

"Отметьте себе, где эти люди были сегодня, в какой одежде они отмечали день великой победы, и как быстро они перекрасятся и изменят свои нынешние радикально националистические взгляды на взгляды нормальных людей", – подытожил Добкин.

Пресс-секретарь Службы безопасности украины Елена Гітлянская на вопрос журналистов, подпадают ли действия нардепа от уголовной ответственности, ответила, что не может комментировать фотографии, ведь для этого они должны быть рассмотрены экспертами. По ее словам, для проверки необходимо соответствующее обращение.

Согласно статье 436-1 УК, (распространение символики и пропаганда коммунистического и нацистского режима, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, 9 мая Михаил Добкин пообщался в твиттере со своими читателями. Политик написал пост, в котором он отмечает, что 9 мая не собирается грустить, чтя память погибших во Второй мировой войне, как это принято в последние три года в Украине, а планирует торжественно праздновать День победы, согласно советской традиции.

Такое заявление вызвало недовольство у многих пользователей соцсети, которые начали выражать его в своих комментариях. Нардеп, в свою очередь, начал, не подбирая слов, оскорблять комментаторов.