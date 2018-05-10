"Украина Сейчас": Кабмин одобрил бренд для презентации Украины в мире (фото)

На основе бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру.

Кабинет министров Украины утвердил разработанный совместно с экспертами бренд «Ukraine NOW UA» («Украина Сейчас»), который станет основой презентации Украины в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение представил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда «Украина Сейчас». Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире», - сказал он.

Читайте также"Украина принадлежит к Европе": глава МИД Норвегии поздравил украинцев с безвизом

Предполагается, что на основе бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру.

Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже в качестве наклейки на любые вещи - от туристических сумок до автобусов и самолетов.