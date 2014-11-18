Царев от имени "парламента Новороссии" написал письмо Деду Морозу (документ)

Лидер террористических организаций на востоке Украины, депутат-"регионал" Олег Царев написал письмо Деду Морозу от имени боевиков.

Соответствующее письмо он разместил на своей странице Facebook. В своем обращении к мифическому персонажу Царев высказал надежду на возвращение беженцев в несуществующую Новороссию.

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