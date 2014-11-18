Царев от имени "парламента Новороссии" написал письмо Деду Морозу (документ)
22:55, 18 ноября 2014Политика
2
Лидер террористических организаций на востоке Украины, депутат-"регионал" Олег Царев написал письмо Деду Морозу от имени боевиков.
Царев от имени "парлаиента Новороссии" написал письмо Деду Морозу / facebook Олега Царева
Соответствующее письмо он разместил на своей странице Facebook.
В своем обращении к мифическому персонажу Царев высказал надежду на возвращение беженцев в несуществующую Новороссию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter