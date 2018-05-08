Разбитая олимпийская мечта: Онищенко рассказал, за что он на самом деле мстит Порошенко

Онищенко признался, что аннулирование его аккредитации на Олимпийские игры - 2016 стало для него гораздо большим ударом, чем лишение депутатской неприкосновенности.

Беглый нардеп Александр Онищенко "по просьбам читателей" опубликовал "самую романтичную главу" из своей книги "Петр Пятый".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Онищенко рассказал, за что он "мстит Порошенко".

"Что толкает меня на откровения в этой книге? Потерянный бизнес, испорченная репутация, вынужденная эмиграция — что из этого правдивый стимул", - написал он.

Далее он поведал о своем увлечении конным спортом и о том, сколько усилий он приложил для его развития и продвижения в Украине.

Онищенко сказал, что украинская сборная по конкуру благодаря его стараниям завоевывала путевку на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро и он буквально "жил этим событием и надеялся на победу в Олимпиаде".

"Я просто жил этой Бразилией. А в июле меня лишили неприкосновенности и выгнали в эмиграцию с фейковым уголовным делом в придачу", - пожаловался Онищенко.

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Также нардеп добавил, что тогдашний Министр спорта и молодежной политики Игорь Жданов "решил выслужиться перед президентом" и лишил его аккредитации на Олимпийские игры.

"В итоге сборная Украины поехала без меня. Справедливый суд еще не вынес мне приговор, однако право на участие в Олимпиаде я уже потерял. Признаюсь, аннулирование аккредитации стало для меня гораздо большим ударом, чем лишение неприкосновенности. Я не смог поехать на Олимпиаду, что сильно демотивировало команду. Кроме того, сняли меня — и не поехала на Игры моя лошадь, лучшая на тот момент", - пояснил он.

Онищенко утверждает, что дело не в потраченных деньгах.

"Сегодня я хочу одного: довести начатое до конца и принести победу Украине на Олимпиаде",- подытожил он.

Напомним, беглый нардеп Александр Онищенко ранее показал свою книгу о президенте Украины Петре Порошенко.

"Всегда думал, что моя первая книга будет о любви и о женщинах, но нет. Итак, анонсирую. "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", - написал нардеп.

По его словам, книга будет издана на четырех языках: немецком, английском, украинском и русском.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО «Укргазвыдобування».

В соответствии с доказательствами, полученными в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.