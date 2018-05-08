Разбитая олимпийская мечта: Онищенко рассказал, за что он на самом деле мстит Порошенко

17:42, 08 мая 2018
Политика
265
Онищенко рассказал, из-за чего на самом деле обозлился на Порошенко / фото УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook

Онищенко рассказал, за что он "мстит Порошенко".

"Что толкает меня на откровения в этой книге? Потерянный бизнес, испорченная репутация, вынужденная эмиграция — что из этого правдивый стимул", - написал он.

Далее он поведал о своем увлечении конным спортом и о том, сколько усилий он приложил для его развития и продвижения в Украине.

Онищенко сказал, что украинская сборная по конкуру благодаря его стараниям завоевывала путевку на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро и он буквально "жил этим событием и надеялся на победу в Олимпиаде".

"Я просто жил этой Бразилией. А в июле меня лишили неприкосновенности и выгнали в эмиграцию с фейковым уголовным делом в придачу", - пожаловался Онищенко.

Читайте также"История Онищенко": полный перевод разгромной статьи Die Welt о коррупции Порошенко

Также нардеп добавил, что тогдашний Министр спорта и молодежной политики Игорь Жданов "решил выслужиться перед президентом" и лишил его аккредитации на Олимпийские игры.

"В итоге сборная Украины поехала без меня. Справедливый суд еще не вынес мне приговор, однако право на участие в Олимпиаде я уже потерял. Признаюсь, аннулирование аккредитации стало для меня гораздо большим ударом, чем лишение неприкосновенности. Я не смог поехать на Олимпиаду, что сильно демотивировало команду. Кроме того, сняли меня — и не поехала на Игры моя лошадь, лучшая на тот момент", - пояснил он. 

Онищенко утверждает, что дело не в потраченных деньгах.

"Сегодня я хочу одного: довести начатое до конца и принести победу Украине на Олимпиаде",- подытожил он.

Напомним, беглый нардеп Александр Онищенко ранее показал свою книгу о президенте Украины Петре Порошенко.

"Всегда думал, что моя первая книга будет о любви и о женщинах, но нет. Итак, анонсирую. "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", - написал нардеп.

По его словам, книга будет издана на четырех языках: немецком, английском, украинском и русском. 

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО «Укргазвыдобування». 

В соответствии с доказательствами, полученными в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины. 

Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #книга#Петр Порошенко#Александр Онищенко