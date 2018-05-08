Проект оборонного бюджета США на 2019 год предусматривает $250 миллионов для Украины

50 млн. долл. из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставление летального оружия оборонительного характера.

В проекте оборонного бюджета США на 2019 год предлагается выделить 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Facebook.

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В частности, Комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о “Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны”.

"Сумма средств, которую предлагается выделить Украине для помощи по безопасности, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме 250 млн. долл., что на 100 млн. долларов больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 50 млн. долл. из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонительного характера.

Законопроект должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена Сенатом и утвержден обеими палатами Конгресса перед представлением на подпись Президенту США.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

30 апреля Порошенко сообщил, что в Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.