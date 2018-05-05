Порошенко заявил, что не любит деньги и не допускает привилегий для олигархов

"За 4 года, что прошли, я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии", - заявил президент.

Петр Порошенко заявил, что его не интересуют деньги, а за украинский народ он готов отдать жизнь.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Focus, фото которого опубликовал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает "ТСН".

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"За 4 года, что прошли, я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Наоборот. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне ложные новости через СМИ", - сказал Порошенко.

Его также попросили продолжить предложение "Я люблю деньги, потому что...", на что он кратко ответил, что не любит деньги. Что касается сравнения деятельности политика и бизнесмена, Порошенко ответил, что делает "все возможное в бизнесе и гораздо больше – как политик, потому что от этого зависит судьба этого великого народа".

Как сообщал УНИАН, Порошенко задекларировал более 16 миллионов гривень доходов за 2017 год. При этом президент не внес в декларацию свой дорогостоящий отдых на Мальдивах. По подсчетам журналистов, он обошелся ему в $500 тысяч (около 15 миллионов гривень).