На границе с Россией обнаружили покрышки к истребителю МиГ-25

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, 11 резиновых покрышек пограничный наряд заметил между украинским населенным пунктом Сопич и российским Некислица.

В соответствии с маркировкой, указанной на покрышках, они изготовлены для военного самолета – истребителя-перехватчика МиГ-25, говорится в сообщении.

Читайте такжеПограничники задержали грузовик, вывозивший уголь с оккупированных территорийОбнаруженный товар в установленном порядке будет передан фискальным органам. В данное время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на государственной границе, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, пограничники регулярно фиксируют воздушную разведку РФ в воздушном пространстве Украины.