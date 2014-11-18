На границе с Россией обнаружили покрышки к истребителю МиГ-25
Вчера пограничники отдела «Сопич» Сумского отряда во время проверки прилегающей к госгранице территории обнаружили покрышки к военному самолету МиГ-25.
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, 11 резиновых покрышек пограничный наряд заметил между украинским населенным пунктом Сопич и российским Некислица.
В соответствии с маркировкой, указанной на покрышках, они изготовлены для военного самолета – истребителя-перехватчика МиГ-25, говорится в сообщении.
Читайте такжеПограничники задержали грузовик, вывозивший уголь с оккупированных территорийОбнаруженный товар в установленном порядке будет передан фискальным органам. В данное время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на государственной границе, подчеркнули в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, пограничники регулярно фиксируют воздушную разведку РФ в воздушном пространстве Украины.