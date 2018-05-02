Адвокат подозреваемого в нападении на Найема о поступке кавказца: "дети могут пугаться"

По словам адвоката, вопрос имеет "политическое русло", а содержание под стражей могло нарушить "право на образование" его подзащитного.

Во время рассмотрения ходатайства прокуратуры об определении меры пресечения Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу, подозреваемому в избиении народного депутата Мустафы-Маси Найема, его адвокат отрицал необходимость содержания его подзащитного под стражей.

Как пишет Украинская правда, сторона обвинения просила суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор отмечал, что поскольку подозреваемый является гражданином другого государства, имеет в Украине только вид на жительство, а также может оказать воздействие на потерпевшего, то следует применить к нему меру пресечения исключительно в виде содержания под стражей.

В ответ на это адвокат заявил, что не понимает, как Саитов может оказать давление на Найема.

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"Мне интересно, как студент 2 курса может влиять на народного депутата?", - убеждал адвокат.

Отмечалось, что Саитов учится в Киевском политехническом институте.

Также защитник настаивал на том, что вопрос имеет "политическое русло", а содержание под стражей может нарушить "право на образование" его подзащитного.

Кроме того, он заявил, что были нарушения при задержании Саитова, а доказательства подтверждения его вины - недостаточные.

Подозреваемый в суде отрицал, что именно он был инициатором нападения на Найема. Комментируя нападения он сказал: "обстоятельства так сложились, но никто этого не хотел".

"Дети могут пугаться", - добавил адвокат.

Ранее УНИАН сообщал, что Шевченковский районный суд города Киева избрал одному из подозреваемых в нападении на народного депутата Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафу Найема Магомеду-Салиху Саитову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязала Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.