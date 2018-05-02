Адвокат подозреваемого в нападении на Найема о поступке кавказца: "дети могут пугаться"
Во время рассмотрения ходатайства прокуратуры об определении меры пресечения Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу, подозреваемому в избиении народного депутата Мустафы-Маси Найема, его адвокат отрицал необходимость содержания его подзащитного под стражей.
Как пишет Украинская правда, сторона обвинения просила суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Прокурор отмечал, что поскольку подозреваемый является гражданином другого государства, имеет в Украине только вид на жительство, а также может оказать воздействие на потерпевшего, то следует применить к нему меру пресечения исключительно в виде содержания под стражей.
В ответ на это адвокат заявил, что не понимает, как Саитов может оказать давление на Найема.
Читайте такжеИзбиение нардепа Найема в центре Киева: что известно о сбежавшем напавшем (фото, видео)
"Мне интересно, как студент 2 курса может влиять на народного депутата?", - убеждал адвокат.
Отмечалось, что Саитов учится в Киевском политехническом институте.
Также защитник настаивал на том, что вопрос имеет "политическое русло", а содержание под стражей может нарушить "право на образование" его подзащитного.
Кроме того, он заявил, что были нарушения при задержании Саитова, а доказательства подтверждения его вины - недостаточные.
Подозреваемый в суде отрицал, что именно он был инициатором нападения на Найема. Комментируя нападения он сказал: "обстоятельства так сложились, но никто этого не хотел".
"Дети могут пугаться", - добавил адвокат.
Ранее УНИАН сообщал, что Шевченковский районный суд города Киева избрал одному из подозреваемых в нападении на народного депутата Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафу Найема Магомеду-Салиху Саитову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязала Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.