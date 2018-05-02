Дай дорогу дураку

Понедельник для нардепа Мустафы Найема вполне можно назвать тяжелым – под конец рабочего дня, во время поездки на своей Хонде в районе Бессарабки в Киеве, он не пропустил Мерседес-«кубик», который пытался его «подрезать» и проехать на запрещающий знак светофора. Инцидент начался словесной перепалкой, а закончился рукоприкладством – депутата избили друзья водителя-нарушителя. И, несмотря на то, что пострадавший все же сумел вызвать полицию, нападавшие скрылись.

Мустафа Найем получил телесные повреждения – у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию. По подозрению в нападении на него правоохранители задержали троих мужчин (двух граждан РФ, которые находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, и гражданина Украины). Им инкриминируют хулиганство и, как отмечают в столичной прокуратуре, за это задержанным грозит до 4 лет тюрьмы. Еще один участник избиения парламентария (им может быть Магомед-Амин Саитов), через два часа после драки спокойно улетел в Баку, а его автомобиль полиция так и не нашла. «Безнаказанным он, в любом случае, не останется. Он уже начал себя наказывать сам, потому что, как последний трус, сбежал в Баку, как только узнал, что избил не обычного человека, а Мустафу Найема», - написал на своей странице в соцсети Facebook член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

Что же касается информации о том, что задержанные кавказцы якобы уже пытаются как-то «решить вопрос» с задержанием и «замять» инцидент, Геращенко заявил, что «информация не соответствует действительности». К тому же, по его словам, троим задержанным инкриминируют не только «хулиганство», а и «нанесение телесных повреждений средней тяжести». «Их ждет суд и приговор… В аналогичных резонансных ДТП позиция министра МВД Арсена Авакова, главы Нацполиции Сергея Князева и моя всегда была принципиальной», - отметил Геращенко и в качестве примера почему-то привел дело Петра Дыминского (подозревается в ДТП со смертельным исходом).

На самом деле это не совсем соответствует действительности, о чем Геращенко в комментариях под его соответствующим постом в социальной сети Фейсбук уже успели сообщить украинцы, дела которых, в том числе, связанные с ДТП, «расследуются» годами. А чем заканчивались резонансные ДТП последних лет, можете судить сами – УНИАН собрал несколько ярких историй в этом материале.

Однако коррумпированность судебной и правоохранительной системы в «автоделах» - другая тема, и она, в любом случае, не снимает вопроса: как же действовать любому участнику дорожного движения, не нарушающему ПДД, когда на дороге возникла конфликтная ситуация?

Как показывает практика, чаще всего водители, по инерции, поступают, согласно негласному «правилу трех «Д»» - «дай дорогу дураку», которое даже упоминают инструкторы в автошколах. Но когда конфликта не избежать, важно соблюдать определенную последовательность действий.

Видеорегистратор в помощь

В Департаменте патрульной полиции Украины отмечают, что, в случае возникновения конфликтной ситуации на дороге, следует звонить 102 и вызывать патруль. «Если нападавший участник дорожного движения уже уехал [с места происшествия], пострадавшему нужно зафиксировать номер его машины. Если были свидетели данного происшествия, необходимо, чтобы они оставались на месте до приезда патрульных», - отметила пресс-секретарь Департамента Яна Кутовая.

По ее словам, подождать придется минут 20, возможно, даже меньше. «То есть, номерной знак – обязательно, свидетели – обязательно, чтобы было хотя бы два свидетеля. Если имеются телесные повреждения, нужно вызвать и следственно-оперативную группу для фиксации данного правонарушения», - говорит она.

«В идеале, в автомобиле должен стоять видеорегистратор и все фиксировать. [Пострадавший] водитель не должен выходить из авто и открывать окна, а должен вызывать полицию», - отмечает активист «Автомайдана» Алексей Гриценко.

Однако если водитель уже стал жертвой нападения, а нападающий уехал, активист убежден – нужно, во-первых, постараться зафиксировать номер автомобиля нарушителя, во-вторых, искать свидетелей происшествия, максимально быстро обращаться к окружающим, которые могли что-то видеть, слышать или снять на телефон/видеорегистратор своего авто.

«Плюс, если мы говорим о Киеве, то у нас город громко заявил, что в столице поставили систему видеонаблюдения. Так вот, она должна показывать, где и что произошло. Особенно, если инцидент произошел на каком-то из перекрестков. Это все можно использовать», - говорит Гриценко.

С ним соглашается и старший партнер АБ «Дроздова и партнеры» Михаил Гончаров, по словам которого, если другой участник дорожного движения откровенно нарушает Правила дорожного движения, провоцирует ссору или даже нападает, все усилия нужно направить на максимально возможную фиксацию фактических данных, которые позже в суде могут стать доказательствами неправомерного поведения провокатора. «Речь идет не только о видеозаписи с регистратора. Источниками информации могут стать очевидцы - как люди, так и водители, пассажиры. Таких лиц можно установить или сразу на месте происшествия (желательно, узнать имя и фамилию, номер контактного телефона), либо путем оперативного размещения объявления в социальных сетях, СМИ. Кроме того, событие может быть записано камерами наружного наблюдения. Самостоятельно или через адвоката можно обратиться с запросом к руководителю объекта, на котором эта камера установлена с просьбой предоставить видеозапись. Не лишним будет снять событие на собственный смартфон, потому что эта видеосъемка впоследствии также может быть признана доказательством», - говорит он.

Патруль – не панацея

Юрист напоминает, что если патрульная полиция успеет на место происшествия в разгар инцидента, то, во-первых, сможет прекратить противоправные действия, а, во-вторых, также зафиксирует происходящее - все действия сотрудников полиции сопровождаются съемкой на собственные нагрудные регистраторы.

С другой стороны, по словам автоюриста Владимира Караваева, если полиция вдруг не приезжает на вызов, можно самостоятельно обратиться в ближайшее территориальное отделение полиции с заявлением, и там его обязаны принять. «На основании этого заявления полиция должна исследовать, был ли такой факт, опросить свидетелей и уточнить, были ли [на месте инцидента] камеры видеонаблюдения, которые это зафиксировали. Тогда человека могут привлечь к ответственности и изъять права», - говорит он.

«Беспредельщики, которые не соблюдают элементарные нормы движения - не включают «поворотники», перестраиваются с третьей полосы и пытаются резко уйти вправо на поворот и, таким образом, «подрезают» всех сразу – таких случаев на украинских дорогах огромное количество. И помочь может только, если сами водители будут бороться с такими нарушителями вышеуказанным способом, но ни в коем случае не уподобляться тем, кто нарушает», - считает Караваев.

По его словам, устраивать разборки на месте - глупо и нерезультативно. «Когда водителей начнут лишат прав, вот тогда и будет какой-то толк. В кодексе админнарушений есть четкое описание того, что считать аварийной ситуацией. Лучше всего прикладывать видео с регистратора, если он у вас есть, или же попросить свидетелей также написать заявление», - говорит он.

«Если вам нанесли телесные повреждения, нужно срочно обратиться в территориальное отделение судебно-медицинской экспертизы и документально зафиксировать все повреждения с подробным описанием их характера. В таком случае, пострадавший имеет возможность не только инициировать начало уголовного производства против нападающего, но и добиться привлечения его к уголовной ответственности, а также обратиться в суд с иском для возмещения материальных затрат на лечение и морального ущерба», - добавляет Гончаров.

В свою очередь, директор адвокатской фирмы «Правовой континент» Денис Перетяка напоминает, что регистратор пишет всех участников инцидента. И пострадавшему важно вести себя более-менее корректно, чтобы не дать повода для признания собственных действий провокацией. Кроме того, адвокат убежден, что для собственного спокойствия водителя, не лишним будет иметь в авто стартово-шумовой пистолет. «В критической ситуации можно осуществить выстрел в воздух и это, как правило, останавливает нападающего, никто не хочет проверять на себе стартовый это или боевой пистолет», - говорит он.

Однако, в любом случае, все эксперты сходятся во мнении, что, если конфликта можно избежать, лучше его избежать, чем принять в нем участие, что чревато, как минимум, потерянным временем, а, как максимум, непоправимым ущербом здоровью. В то же время, это не означает, что правоохранительные органы могут закрывать глаза на подобные инциденты на дороге, если их участниками не являются народные депутаты. Защищенными хотят себя чувствовать все граждане Украины. Закон у нас пока еще один для всех. Хотелось бы, чтобы не только на бумаге.

Анастасия Кучкина, Ирина Шевченко