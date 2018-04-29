В Кременчуге неизвестные жестоко избили соратника Саакашвили

По данным полиции, неизвестные ворвались в частный дом, в котором находился активист. Мужчина госпитализирован с перелом голени, двух предплечий, многочисленными ранами головы и туловища.

Сегодня в в Кременчуге (Полтавская обл.) избили активиста ОО «Чистая волна», члена партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» Олега Филипаса, который неоднократно на местном уровне организовывал вече за импичмент президенту Петру Порошенко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облуправления милиции.

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По их данным, незнакомцы ворвались в частный дом, в котором находился активист и, нанеся многочисленные удары, скрылись в неизвестном направлении. Мужчина госпитализирован с перелом голени, двух предплечий, многочисленными ранами головы и туловища.

«Полиция реализует комплекс оперативно-следственных действий. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по двум статьям Уголовного кодекса Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122) и нарушение неприкосновенности жилища (ст. 162)», - отметили в полиции.

Сам 52-летний пострадавший сообщил полиции и прессе, что его избили трое мужчин в масках.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили окончательно проиграл в Украине суды относительно предоставления статуса беженца.