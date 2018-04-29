Нарушения на выборах в ОТГ: избирателей подвозят на участки и угощают водкой

В Килийской ОТГ Одесской области правоохранители разоблачили схему подкупа избирателей на одном из участков.

Комитет избирателей Украины (КИУ) начал сообщать о многочисленных нарушениях, зафиксированных на сегодняшних выборах в новых объединенных территориальных громадах. Избирателей подкупают, незаконно подвозят на голосование и даже угощают водкой на участках. Множество участков открылись с опозданием.

Как сообщается на странице КИУ в Facebook, наблюдателям поступила информация, что в селе Мелиоративное (Днепропетровская область) в день голосования избирателей угощали водкой от имени одного из кандидатов в депутаты. По полученной информации, алкогольные напитки раздавал отец кандидата. Другой кандидат отреагировал на нарушение и вызвал полицию.

Читайте такжеВыборы в Раду: в лидерах "Батькивщина", партия Гриценко и "Слуга народа" Зеленского, БПП ушел на дно - опрос

Тем временем, в Килийской ОТГ Одесской области правоохранители разоблачили схему подкупа избирателей на одном из участков.

«Во время голосования на участке школы №3 (УИК №510412) в городе Килия сотрудники Национальной полиции изъяли у официального наблюдателя от партии «Батькивщина» тетрадь, в которой содержалась информация со списком лиц и номерами телефонов избирателей, которые, вероятно, получили деньги в обмен на их голоса. Наблюдателя подозревают в осуществлении контроля над волеизъявлением граждан, что может быть частью схемы по подкупу избирателей», - указано в сообщении.

Наблюдателя задержать не удалось. Сейчас его разыскивает полиция.

На Харьковщине (Староверовская ОТГ) и Волыни (Торчинская ОТГ) зафиксирован подвоз избирателей к участкам.

«По данным наблюдателей КИУ, на избирательном участке №630706 Староверовской ОТГ имел место подвоз местных жителей на автобусах к месту голосования. Охрану автобусов осуществляет частное агентство, деятельность которого связывают с одним из местных кандидатов. Также по информации наблюдателей КИУ к подвозу привлечены работники Нововодолажской РГА», - отмечают в КИУ.

Подвоз микроавтобусом избирателей от имени одного из кандидатов также зафиксирован на Волыни – в селе Веселое.

Кроме того, наблюдатели КИУ сообщают о незаконной агитации в день голосования. Так, в Терешковской ОТГ (Полтавская область) местным жителям в день голосования приходят СМС с призывом голосовать за одного из кандидатов на должность председателя ОТГ. В Шпановской ОТГ (Ровенская область) в помещении участка в селе Малый Олексин зафиксировано размещение агитационных материалов партии «УКРОП».

Напомним, сегодня в 40 вновь созданных объединенных территориальных общинах проходят первые выборы. В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местные советы. После проведения выборов 29 апреля в Украине в целом будет создано 705 ОТГ.