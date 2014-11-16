Словакия предлагает Украине проводить совместные заседания правительств

Об этом Роберт Фицо заявил в Братиславе после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает радио "Свобода". "Я предложил президенту, чтобы сразу после того, как будет сформировано новое правительство в Украине, так, как это у нас было с Венгрией или Чехией, мы могли на границе проводить совместные заседания правительств - украинского и словацкого", - подчеркнул Роберт Фицо.

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Словацкий премьер отметил, что отношения Украины и Словакии как стран-соседей до сих пор не были интенсивными и что нужно "дать старт делу именно путем переговоров соответствующих министров и правительства в целом".

Роберт Фицо также подтвердил, что важной темой переговоров были поставки газа в Украину в реверсном режиме. Также обсуждались вопросы безопасности на востоке Украины. "Я заверил президента, что мы готовы передать Украине наш опыт, который мы получили на пути интеграции в Европейский союз", - подчеркнул Роберт Фицо.

По его мнению, теперь многое зависит от того, чем в Украине закончатся коалиционные переговоры и когда будет сформировано новое правительство, чтобы Словакия могла наладить сотрудничество с новым кабинетом министров Украины.

Петр Порошенко находится в Словакии с двухдневным рабочим визитом. В воскресенье украинский президент примет участие в заседании президентов стран Вышеградской четверки, на которое его пригласил словацкий президент Андрей Киска.