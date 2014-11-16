В Киеве состоялась акция против оккупации Россией территорий Украины и Грузии

В Киеве состоялась акция против российской оккупации территорий Украины и Грузии. На Михайловской площади собрались три сотни человек, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Митингующие с украинскими и грузинскими флагами призвали остановить аннексию Крыма и Абхазии.

Эта акция стала реакцией на последние события в Грузии. Россия подала предложение об объединении образовательного, информационного пространства и армии с Абхазией, что означает полную аннексию территории.

Такие акции одновременно проходили в Тбилиси, Берлине и других городах. Участники говорят, они не смирились с аннексией территорий и будут противостоять агрессору.

Читайте такжеБильдт сравнил Путина с Хусейном"Это общая тенденция, сегодня рискуют практически все соседи Российской Федерации. Кто пытается поднять голову - он рискует быть аннексированным, захваченным, оккупированным", - пояснил организатор акции Олег Саакаян.

К киевским протестующим присоединился бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он подчеркнул, что именно Майдан стал началом новейшей не только украинской, но и мировой истории. И именно в Киеве были похоронены надежды России снова стать империей.

"Я уверен, что Украина преодолеет все сложности, это потрясающий самый смелый народ. Самый боеспособный народ, который явил чудеса героизма против чумы ХХ века, который ежедневно спасает Европу от новой империи зла, нового татаро-монгольского ига. Это Украина", - произнес Саакашвили.