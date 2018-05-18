Украинский интерес. Диалектический Донбасс, прозрение НАТО и фейк для G-20

Если возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе остается предметом обсуждения не только политиков, но и обычных граждан, то война нервов на востоке Украины идет полным ходом. Никого не стесняясь, Россия продолжает перебрасывать на помощь сепаратистам колонны бронетехники и новые резервы боевиков. При этом деятель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин из кожи вон лезет – стремится возобновить в Минске переговорный процесс. Логика сепаратистов понятна: попытаться снова войти в процесс имитации диалога, чтобы громко хлопнуть дверью и получить хотя бы намек на оправдание своих действий международным сообществом. Украинские военные тоже готовятся к возможному наступлению противника, а президент уверяет, что оснований для паники нет.

Первый и третий президенты решили напомнить о себе совместным заявлением. Леонид Кравчук и Виктор Ющенко констатировали, что переговоры в любом формате не дают результата, поэтому предлагают усилить давление на самопровозглашенные республики, укреплять Вооруженные Силы и реформировать страну. При всей формальной правоте высказанной позиции возникает логичный вопрос, почему Леонид Макарович и Виктор Андреевич не были такими деятельно-последовательными во времена своих президентских полномочий. Второй президент, Леонид Кучма, констатировал, что Россия и самопровозглашенные ДНР и ЛНР срывают Минские договоренности. Что показательно – сделал это заявление в беседе с послом США в Украине Джеффри Пайеттом.

Прозрение относительно ситуации на Донбассе постепенно становится нарастающей тенденцией для иностранных государств. Хотя заседание Совета Безопасности ООН не принесло результата, формат обсуждения, в ходе которого российский представитель опять остался в показательном одиночестве свидетельствует, что в мире хорошо понимают, кто виновен в конфликте на Донбассе. Постепенное, пока не стабильное прозрение наступает и у представителей ОБСЕ, работу миссии которой на востоке Украины заблокировали боевики. Впрочем, трудно не согласиться с шефом украинской дипломатии Павлом Климкиным, констатировавшим, что ОБСЕ не выдержала испытания Украиной. И речь, по большому счету, идет не столько об организации, сколько о самой системе безопасности в Европе.

Как представляется, самым опасным для России является прозрение со стороны НАТО, командующий войск которого в Европе Филипп Бридлав констатировал переброску российской военной техники на украинскую территорию. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, отметив вину Владимира Путина за происходящее на Донбассе, анонсировал увеличение расходов на оборону. Кроме того, страны НАТО уже сегодня проводят учения, в которых отрабатывают противостояние возможному нашествию «зеленых человечков».

Российский президент пытается делать хорошую мину при плохой игре. И дело вовсе не в укутывании супруги китайского лидера – Путин и без того часто показывал, что плюет на дипломатический этикет. Кремлевский сиделец обвинил украинские власти в препятствовании расследованию обстоятельств гибели следовавшего рейсом МН17 «Боинга-777» летом над Донбассом. Российский Первый канал запустил накануне саммита G-20 низкопробный фейк о сбивающем пассажирский лайнер истребителе. Эти ухищрения вряд ли помогут Путину – Барак Обама, выступая в Брисбене, не только назвал США единственной сверхдержавой, способной противостоять российской агрессии на Донбассе, но и напомнил, что Россия «является угрозой для мира после ужасающего крушения MH17».