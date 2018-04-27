Геращенко в ПАСЕ призвала усилить санкции против России и рассказала о безнаказанности Кремля

Безнаказанность России углубляет гуманитарную катастрофу в Сирии и Украине, заявила член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

Во время дебатов о роли Европы в инициировании мирных процессов в Сирии украинская делегация выразила сочувствие гражданскому населению этой страны, которая переживает настоящую гуманитарную катастрофу.

В каждом выступлении делегация нашей страны напоминала о сообщниках Асада - Кремле, пишет на своей странице в Facebook Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ.

"Борислав Береза провел параллели с бесчинством россиян на Донбассе и в Крыму. Сергей Власенко говорил о безнаказанности РФ. Я призвала усилить санкции против России, которая, злоупотребляя правом вето, блокирует все решения Совбеза ООН. Безнаказанность РФ углубляет гуманитарную катастрофу в Сирии и Украине", - подчеркнула она.

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Геращенко заявила, что Россия, которая должна была утилизировать химическое оружие, использует его против сирийских детей. А в Украине РФ использует запрещенные оттавской конвенцией мины и тяжелое вооружение, в Солсбери - химическую субстанцию "Новичок", По ее словам, "все это от полной безнаказанности".

"Алексей Гончаренко назвал Путина патроном диктатора Асада и рассказал, что депутат Госдумы Слуцкий, который сегодня прибыл на комитет в ПАСЕ, заявил, что Россия никому ничего не должна и не собирается выполнять никакие резолюции. Такова позиция официальной власти РФ, Путина", - рассказала член постоянной делегации ПАСЕ.

"Год назад тогдашний президент ПАСЕ Аграмонт и Ко с российскими депутатами ручкались с Асадом. Они не понесли никакого наказания за эту поддержку диктаторского режима. Ответственность за ситуацию в Сирии лежит на всех международных организациях и институциях, потому что мы позволяем России это безнаказанность", - подытожила Геращенко.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы 26 апреля приняла резолюцию о противодействии гибридной войне.