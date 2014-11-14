Порошенко надеется, что новые Рада и Кабмин ускорят отмену виз со стороны ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Марошем Шевчовичем сегодня в Киеве.

Глава государства напомнил, что значительным направлением сотрудничества с Евросоюзом является вопрос создания безвизового режима.

"Я думаю, когда мы будем иметь новое правительство и новый парламент, мы ускорим процесс (выполнение необходимых условий для введения безвизового режима), и граждане Украины, которые прошли очень важные и очень сложные испытания за демократию, за ценности Европейского Союза, в течение очень короткого периода времени получат возможность свободно путешествовать в ЕС", - подчеркнул Порошенко.

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