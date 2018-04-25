Онищенко анонсировал компромат на директора НАБУ Сытника

Онищенко анонсировал материал, в котором собирается рассказать, как Сытник "фабрикует и уговаривает фальсифицировать".

Беглый украинский олигарх и нардеп Александр Онищенко анонсировал компромат на директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом Онищенко написал на своей странице в Facebook. По его словам, компромат на Сытника он опубликует уже на следующей неделе.

Читайте также"История Онищенко": полный перевод разгромной статьи Die Welt о коррупции Порошенко"Кстати, готовлю один материал по Сытнику и как он ведёт уголовные дела. Как фабрикует и уговаривает фальсифицировать. Опубликую на следующей неделе", - написал Онищенко.

Нардеп также заявил, что никакого разговора с представителями НАБУ по поводу так называемых "пленок Онищенко" он не вел.

"Сытник сообщает журналистам, что поговорил со мной о пленках, «провёл опрос», и ничего такого нового я ему там не рассказал. Господин Сытник, вы кому звонили?", написал олигарх.

Как сообщал УНИАН, ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил на брифинге, что в бюро ожидают, "что господин Онищенко более конкретно расскажет хотя бы по одному какому-то кейсу: "я дал депутату такому-то столько-то за такой-то закон", чтобы это можно было проверить".

По его словам, сейчас детективы НАБУ переписываются с Онищенко и пытаются получить эту информацию, однако пока безрезультатно.