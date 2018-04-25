В Украине арестовали доверенное лицо Путина

Украинку арестовали на 2 месяца без залога.

Херсонский городской суд арестовал на 60 суток без залога задержанную на админгранице с Крымом руководительницу крымского отделения российского общественного движения «Волонтеры победы», доверенное лицо президента России Владимира Путина Елену Одновол.

Об этом сообщает "Крым.Реалии". Ранее сторона обвинения запросила арестовать Одновол на 2 месяца без права внесения залога.

Адвокат задержанной Игорь Мокин утверждает, что у следствия недостаточно доказательств для объявления ей подозрения и ареста.

Читайте такжеСобчак ответила Климкину на обвинения в "политической шизофрении"

Как сообщалось, на контрольном пункте «Чонгар» СБУ задержала гражданку Украины, которая незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории Крыма сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ.

Женщине объявили о подозрении в совершении государственной измены.