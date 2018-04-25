Судье Голосеевского райсуда Киева сообщили о подозрении во взяточничестве

В САП заявляют, что о подозрении также уведомили его сообщника - бывшего судью этого же суда.

Судья Голосеевского райсуда Киева и бывший судья этого же суда уведомлены о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook.

«24 апреля 2018 года судья Голосеевского районного суда города Киев, уличенный накануне детективами НАБУ и прокурорами САП «на горячем», уведомлен о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды»). Сообщение о подозрении подписал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий», - отметили в ведомстве.

Также о подозрении уведомлен его сообщник, которым оказался бывший судья этого же суда.

«Служитель Фемиды требовал и получил неправомерную выгоду от посредника в обмен на вынесение решения в рамках рассмотрения гражданского иска. Сейчас решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия с целью получения разрешения на привлечение судьи к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля на сайте НАБУ появилась информация, что детективы бюро изобличили судью Голосеевского райсуда столицы в момент получения им части неправомерной выгоды в размере 1 тысячи долларов. Также была разоблачен посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке.

По данным НАБУ судья требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои «услуги» судья оценил в 8 тыс. долларов, которые передавались ему тремя траншами. Судью задержали в момент передачи последней суммы.

Судью и посредника задержали по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, некоторые СМИ сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро по подозрению в получении взятки задержали судью Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака и бывшего судью этого же суда Александра Билыка.