Климкин назвал недавнее обращение Киева в суд в Гааге "дополнительным давлением" на РФ

Министр иностранных дел подчеркнул, что Росия должна наконец начать выполнять предписания Международного Суда.

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал обращение Киева в Международный суд Организации Объединенных Наций относительно толкования приказа о применении временных мер против России дополнительным давлением на РФ.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Наше обращение в МС ООН относительно толкования приказа о применении мер против РФ - это дополнительное давление на Россию, которая должна, наконец, начать выполнять предписания суда, а не делать вид, что их не существует», - отметил Климкин.

Читайте такжеКлимкин расскажет министрам иностранных дел G7 об украинских политзаключенных в РФ

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинения РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

24 апреля 2018 года в МИД Украины сообщили, что Киев направил обращение в Международный суд ООН относительно толкования его же приказа о применении временных мер против РФ. В частности, Киев просил подтвердить, что Россия обязана отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.