На Донбассе убили командира боевиков, который оказался братом актера Дюжева (фото)

Сепаратистский сайт сообщает , что на счету российского боевика «многочисленные операции, большая часть из которых так никогда и не станет известна широкой публике по причине специализации отряда — диверсионные работы, и борьба с аналогичными боевыми формированиями украинской армии».

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Известно, что погибший воевал в составе отряда, состоявшего из боевиков запрещенной в России праворадикальной организации «РНЕ», действовавшего в районе Горловки.

Однако наибольший интерес в этой новости представляет тот факт, что популярный как в России, так и в Украине актер театра и кино Дмитрий Дюжев, который сыграл одну из главных ролей в фильме «Бригада», приходится погибшему двоюродным братом.

Информацию о том, что погибший боевик являлся братом Дмитрия Дюжева подтвердили журналистам и родственники Дмитрия.

Как известно, Дмитрий Дюжев один из первых представителей Российского актерского цеха с самого начала киевского Майдана занял проукраинскую позицию, выступив в поддержку украинской «Революции Достоинства» и осудил российскую пропагандистскую машину, которая уже тогда, зимой 2013/2014 года, еще до вторжения Российских войск в Крым и начала войны на Донбассе, развязала массированную антиукраинскую информационную войну, обращенную прежде всего против российского обывателя.

Позднее Дюжев опубликовал в социальных сетях открытое послание, которое он адресовал гражданам России и Украины, в котором просил прощения за действия российских властей, обвинив российское руководство в незаконных действиях.

Сообщается, что братья уже несколько лет прекратили всякое общение, в частности, сам, «Шаман» рассказывал, что они со своим известным братом уже несколько лет, как перестали общаться.