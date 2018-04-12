Парубий спрогнозировал, когда Рада рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде

По словам председателя ВР, этот законопроект еще находится на рассмотрении в профильном комитете.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует, что законопроект об Антикоррупционном суде будет рассмотрен в первую пленарную неделю мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам во время 11-го Киевского форума по безопасности, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать на следующей пленарной неделе (16-20 апреля) рассмотрения во втором чтении вышеупомянутого проекта закона.

По словам Парубия, этот законопроект на сегодняшний день еще находится на рассмотрении в профильном комитете.

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«На сегодняшний день, если не ошибаюсь, внесены 1950 поправок. Я знаю, что комитет очень интенсивно работает над тем, чтобы обработать все поправки», - сказал спикер.

Вместе с тем он сообщил, что на прошлой неделе обратился с письмом к Венецианской комиссии с тем, чтобы они отправили в Украину своего представителя для помощи в подготовке законопроекта ко второму чтению.

«Теоретически, если в следующую пленарную среду комитет завершит рассмотрение, этот вопрос может появиться в повестке дня на четверг (19 апреля - УНИАН). Но скорее всего, это будет первая пленарная неделя мая (14-18 мая - УНИАН), потому что согласно Регламенту, согласно закону и после решения комитета таблица с поправками и позицией комитета должна иметь до двух недель рассмотрения среди народных депутатов. Поэтому скорее всего закон об Антикоррупционном суде будет стоять на рассмотрении Верховной Рады в первую пленарную неделю мая», - подытожил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2018 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.