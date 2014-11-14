Украина предоставила свои машины ОБСЕ, чтобы они не получили их от России - Чалый

Эту информацию подтвердил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый, пишет Еспресо.TV.

"Страна-агрессор предлагала, чтобы машинами, на которых будут передвигаться международные наблюдатели, управляли российские водители. Что было бы опасно. Поскольку именно Россия, по подтвержденным данным отечественного Совбеза, поставляет оружие террористам. Поэтому Украина опередила агрессора и первой предоставила "Кугуары" в аренду ОБСЕ, однако без водителей", - говорится в сообщении.

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