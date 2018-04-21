В Крыму размещены шесть ядерных боеголовок — Джемилев

12:53, 21 апреля 2018
Политика
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В Крыму размещены шесть ядерных боеголовок / фото primechaniya.ru

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Татьяна Вербицкая, пресс-секретарь Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

"В первую очередь, это грубое нарушение Будапештского меморандума, поскольку юридически Крым — это территория Украины. Мы как неядерное государство снова стали ядерным. Я обращался в Министерство иностранных дел, со многими депутатами говорил о том, что нам необходимо содействие МАГАТЭ. Ведь угроза нависла не только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном", — прокомментировал ситуацию лидер крымскотатарского народа.

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Отметим, информация о размещении ядерных боеголовок в Крыму не подтверждается профессиональными источниками. Впрочем, те же источники сообщают о том, что после оккупации Крыма в прежнем феодосийском советском хранилище ядерного оружия, уничтоженном в 90-е годы прошлого века, была выставлена охрана, развернуто масштабное восстановление объекта.

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Теги: #ядерное оружие#оккупация Крыма#аннексия Крыма#ядерное оружие РФ#ядерное оружие в Крыму